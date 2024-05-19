«Манчестер Сити» или «Арсенал»? Чемпион АПЛ определится в последнем туре

В английской Премьер-лиге 19 мая состоится последний, 38 тур. Интрига держится до последнего – только в нем станет ясно, кто заберет главный трофей.

АПЛ. 38 тур. «Манчестер Сити» – «Вест Хэм». 19 мая, 20:00 (время Астаны)

За один тур до окончания чемпионата «Манчестер Сити» идет на первом месте в турнирной таблице. «Горожане» в 37-ми матчах набрали 88 очков, но этого оказалось недостаточно, чтобы взять титул досрочно. Идущий вторым «Арсенал» отстает всего на два балла, поэтому осечка в игре с «Вест Хэмом» при успехе лондонского клуба станет фатальной. На кону – шутка ли – четвертое подряд чемпионство!

В АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы идут на серии из восьми побед. А перед этим успешным отрезком команда как раз встречалась с «Арсеналом». Тогда оба соперника не смогли забить ни одного гола и потеряли столько важные очки.

Впереди у «горожан» еще финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», но пока команда сосредоточена на чемпионате. Всю свою победную серию «горожане» проводят результативно, забивая от двух до пяти мячей. В АПЛ это, несомненно, одна из лучших команд по сбалансированности в атаке и обороне.

«Вест Хэм» является середняком турнира, занимая девятое место из 20-ти. В концовке сезона команда немного сдала, видимо, сказалось отсутствие мотивации. В последнем матче неделю назад команда обыграла аутсайдера «Луто Таун» (3:1), но перед этим пропустила пять безответных мячей от «Челси», сыграла 2:2 с «Ливерпулем», а до этого шла на серии из трех поражений.

Эксперты Olimpbet уверены, что «Ман Сити» одержит победу, а значит, заберет чемпионство – П1 – 1.1, Х – 12, П2 – 22. Хороший кэф предлагается на победу «горожан» со счетом 2:0 – 8.

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АПЛ. 38 тур. «Арсенал» – «Эвертон». 19 мая, 20:00

Если «Манчестер Сити», чтобы стать чемпионом, достаточно рассчитывать на себя, то «Арсеналу», помимо своей победы, нужно, чтобы оступился соперник. «Канониры» идут на серии из пяти побед. Вообще лондонский клуб выдал феерический отрезок – из 17-ти матчей выиграл 15, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Но в итоге именно эти потерянные очки и сыграли роковую роль. Иначе клуб сейчас бы не догонял «Ман Сити» и не ждал его осечки.

У «канониров» лучшая оборона в Лиге, а нападение по результативности немного уступает главному конкуренту. При этом «Арсенал» имеет лучшую разницу мячей, чем «Сити». А это значит, что в случае равенства очков с «горожанами» именно лондонский клуб станет чемпионом.

«Эвертон» подошел к концу сезона на 15 месте из 20-ти, обеспечив себе комфортный отрыв от зоны вылета за счет закрытой игры от обороны, и теперь наверняка расслабился. С «Арсеналом» клуб встречался в первом туре, проиграв 0:1. Вероятно, и в этот раз команда будет сидеть у своих ворот, тем более что «канониры» будут заряжены использовать все свои возможности.

Аналитики Olimpbet уверены, что «Арсенал» выиграет заключительную встречу сезона – П1 – 1.19, Х – 8, П2 – 15. А вот шансы лондонского клуба на чемпионство оцениваются крайне низко. Победитель: «Манчестер Сити» – 1.08, «Арсенал» – 9.5.

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