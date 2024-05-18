Падет ли вечный рекорд Бундеслиги?

18 мая «Байер» впервые в истории чемпионата Германии может завершить сезон без единого поражения. Каковы шансы у команды Хаби Алонсо, читайте в аналитике Olimpbet.

Бундеслига, 34-й тур. «Байер» – «Аугсбург». 18 мая, 18:30 (время Астаны)

Клуб из Леверкузена уже давно обеспечил себе «серебряную салатницу». Однако ничего не решающий с турнирной точки зрения матч против «Аугсбурга» имеет для «Байера» огромное принципиальное значение. В том случае, если «фармацевты» не проиграют «фуггерам», они станут первыми, кто смог пройти всю дистанцию Бундеслиги без единого поражения.

Подобного не удавалось даже могущественной «Баварии». «Байер» же невероятно близок к тому, чтобы установить уникальный рекорд в первый же свой чемпионский сезон.

Соперник у «аспириновых» не самый грозный – застрявший в середине таблицы «Аугсбург», чье положение не претерпит существенных изменений при любом исходе матча в Леверкузене.

Но есть несколько любопытных нюансов. Аугсбург – город, находящийся в федеральной земле Бавария. Так что, возможно, футболисты одноименного клуба постараются хоть как-то подсластить соседям провальный сезон и не позволят установить достижение команде из другой части Германии.

Далее: впереди у леверкузенцев два важнейших финала – Кубка страны и Лиги Европы, и у главного тренера команды Хаби Алонсо наверняка велик соблазн как следует подготовить игроков именно к этим матчам, важнейшим для клуба. А кое-кому из лидеров, во избежание травм, скорее всего, будет предоставлен отдых.

Ну, и не стоит забывать, что предыдущий визит «Аугсбурга» в Леверкузен, состоявшийся в августе 2022-го года, завершился поражением «Байера» со счетом 1:2. Правда, тогда это был совсем другой «Байер», которым еще даже не руководил Алонсо.

В общем, эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что триумфатор Бундеслиги завершит чемпионат Германии на мажорной ноте: П1 – 1.3, Х – 6.37, П2 – 9.

При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что матч на «Бай-Арене» будет «верховым»: Тотал (2.5) мен – 3.7, Тотал (2.5) бол – 1.27.

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«Унион» – «Фрайбург». 18 мая, 18:30

С победителем, призерами и представителями Германии в Лиге чемпионов на будущий сезон все понятно. Но вот кто составит компанию главному неудачнику Бундеслиги, «Дармштадту», и вместе с ним покинет высший дивизион немецкого футбола, решится лишь по итогам последнего тура.

Наиболее запутанная ситуация сложилась вокруг берлинского «Униона»: столичная команда практически с одинаковой степенью вероятности может как вылететь напрямую, так и избежать даже стыковых сражений с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Сейчас «железные» располагаются на 16-й строчке таблицы, отставая на два очка от «Майнца» и на три – от «Бохума». Поэтому в случае домашней победы над «Фрайбургом» берлинцы могут отправить в зону переходных матчей любой из этих клубов.

С другой стороны, если «Унион» проиграет, он рискует пропустить вперед себя идущий следом «Кельн». «Козлы» уступают клубу из Берлина три балла и встречаются в 34-м туре с благополучно решившим все свои задачи «Хайденхаймом».

Ничья же в любом случае оставит «железных» на 16-м месте и продлит им сезон стыками. Однако дележ очков вряд ли устроит «Фрайбург», у которого остаются вполне осязаемые надежды зацепиться за еврокубки. Но для этого необходимо выигрывать в столице, где ему еще никогда прежде не удавалось побеждать «Унион». Такая вот путаница.

Берлинцы набрали всего два очка в семи предыдущих матчах Бундеслиги. И несмотря на это аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что «Унион» в игре с «Фрайбургом» добьется приемлемого для себя результата: П1 – 2.18, Х – 3.49, П2 – 3.44.

А наиболее вероятный счет встречи на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай», по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.3.

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Источник: Olimpbet Arena