38-ой тур АПЛ. Конец сезона

Конец сезона в Английской Премьер-лиге всегда приносит невероятное напряжение и ожидание. Это время, когда команды, упорно трудившиеся в течение всего года, собираются, чтобы определить победителей, выживших и тех, кто покидает высшую лигу.

С приближением последних игр сезона напряжение становится нестерпимым. Каждая игра становится судьбоносной, каждый гол — решающим. Болельщики держатся за каждый мяч, каждый призыв к победе, в то время как команды вкладывают свои последние капли энергии и страсти в борьбу за титулы и выживание.

Главные вопросы, оставшиеся на последние матчи АПЛ:

Кто станет чемпионом: “Манчестер Сити” или “Арсенал”?

В рамках 38-го тура мы увидим заключительные игры двух претендентов на титул. К сожалению, во вторник вопрос скорее всего закрылся, благодаря победе “МС” в матче с “Тоттенхэмом”. Дубль Холанна и счет 0:2 создали роскошный 2-очковый гандикап к решающему матчу сезона. “Арсенал” с 86 очками спустился на вторую позицию.

Компания 1xBet считает, что “МанСити” является фаворитом в этой гонке.В последнем туре команда Гвардиолы сразится с “Вест Хэмом”. Аналитики компании 1xBet не верят в провал “Сити” и отдают на их победу 1.1 коэффициент. Вероятность победы составляет 89%.

“Арсенал” в последнем туре сыграет с “Эвертоном” дома. Аналитики считают, что с вероятностью в 83% лондонский клуб победит соперника со дна таблицы. Коэффициент 1.16 на успех “канониров”. Но поможет ли им это в борьбе на золотые медали?

Пройдет ли “Челси” в Еврокубки?

Команда Маурисио Почеттино стала главной командой-неудачницей этого розыгрыша АПЛ. Постоянные травмы, нелепые решения нападающих и слабая реализация – всё это стало символами “Челси” этого сезона.

Последнюю игру “синие” сыграют с “Борнмутом”, который, к слову, сыграл вничью с “Челси” в сентябре. Лондонской команде необходимо побеждать “вишневых”, чтобы, как минимум, опередить “МанЮнайтед” в турнирной таблице.

Аналитики компании 1xBet отдают предпочтение нестабильным “синим”, подарив любителям футбола 1.55 коэффициента на победу. Для любителей рискнуть – 5.55 на “Борнмут”.

Как пройдет последний матч “Ливерпуля” во главе Клоппа?

“Красные” из Ливерпуля прощаются со своим любимым тренером Юргеном Клоппом. Его последний матч в составе “мерсисайдцев” пройдет на домашнем стадионе, где команда примет “Вулверхэмптон”.

Эксперты 1xBet также отдают предпочтение коллективу из Ливерпуля, оценив победу в 1.18 коэффициента. Вероятность победы – 83%. Очень интересно, смогут ли игроки “Ливерпуля” не оплошать в последней игре Клоппа?

Таким образом мы собрали скромный экспресс, который выглядит довольно проходным:

Победы “Арсенала”, “Манчестер Сити”, “Ливерпуля” и “Челси” – 2.39.

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