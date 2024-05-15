Кому достанется Кубок Италии?

В ночь со среды на четверг «Аталанта» и «Ювентус» определят победителя Кубка Италии. А «Манчестер Юнайтед» попытается прервать полосу неудач в отложенном матче 34-го тура АПЛ.

«Аталанта» – «Ювентус». 16 мая, 00:00 (время Астаны)

Клуб из Бергамо проводит поистине выдающийся сезон – без сомнения, самый успешный в своей более чем вековой истории. «Аталанта» всерьез претендует на призовое место в Серии А, а также добралась до двух финалов – Кубка Италии и Лиги Европы.

Кубок страны – единственный трофей, который бергамаски когда-либо завоевывали. Правда, было это уже очень давно, 50 с лишним лет назад. Потом «Аталанта» еще четырежды добиралась до решающей стадии турнира, но неизменно там уступала. В последний раз поражение в финале «черно-синие» потерпели в сезоне 2021/21, проиграв как раз «Ювентусу», у которого теперь представился случай взять реванш.

«Старая синьора», несомненно, намного более успешная команда, нежели «Аталанта», самая титулованная в Италии. Однако после того трофея трехлетней давности клубный музей туринцев больше ничем не пополнялся. Так что и для «Юве», провалившего очередной чемпионат, победа в Кубке очень важна. Тем более, в отличие от соперника, у «бьянконери» нет «запасного аэродрома» в виде международной арены.

«Ювентус», за редким исключением, принято считать фаворитом практически любого матча внутри Италии. Хотя этот статус «черно-белым» зачастую уже дается по инерции. С той же «Аталантой» у «старой синьоры» в последнее время нет никакого статистического перевеса. В десяти предыдущих очных встречах – абсолютное равенство: по две победы каждой из сторон и шесть ничейных результатов. К слову, миром завершились и обе встречи чемпионата текущего сезона – 0:0 в Бергамо и 2:2 в Турине.

А если взглянуть на кубковую сетку, то можно увидеть, что «Аталанта» уже прошла в этом турнире два суперклуба. Это «Милан», обеспечивший себе серебряные медали Серии А, и «Фиорентину» – финалиста Лиги конференций. Тогда как у «Ювентуса» самым серьезным соперником в Кубке Италии-2023/24 был невзрачно выступающий в этом сезоне «Лацио».

У кого же больше шансов на трофей? Эксперты Olimpbet вообще не видят фаворита финала, отдавая мизерное предпочтение бергамаскам: П1 – 2.76, Х – 3.16, П2 – 2.81.

Что касается результативности матча, который пройдет на Олимпийском стадионе Рима, то букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что он будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.64, Б – 2.29.

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АПЛ. 34-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед». 16 мая, 00:00.

«Красным дьяволам» вскоре тоже предстоит провести финал Кубка страны, но перед битвой за трофей с соседями из Манчестера футболистам «Юнайтед» нужно будет еще сыграть два матча в рамках АПЛ.

В первом из них соперником МЮ станет «Ньюкасл». Их встреча 34-го тура должна была состояться еще в конце апреля, но ее перенесли как раз в связи с участием манкунианцев в Кубке Англии.

К отложенной игре с «сороками» «красные дьяволы» подходят не в лучшем настроении. Лишь одна победа в восьми последних матчах отбросила команду Эрика тен Хага на восьмое место в таблице.

А вот «Ньюкасл» за те же самые восемь туров всего однажды проиграл, набрав в них 17 очков против семи у МЮ. Да и в очном споре последнего времени преимущество на стороне «черно-белых», которые выиграли у «Юнайтед» три предыдущие встречи с общим счетом 6:0.

Сможет ли клуб из Манчестера прервать затянувшуюся полосу неудач в матче с не самым удобным для себя противником? Аналитики Olimpbet не считают «красных дьяволов» фаворитами домашней встречи, отдавая даже некоторое предпочтение гостям: П1 – 2.78, Х – 4.07, П2 – 2.33.

Приблизительное равенство на «Олд Траффорде» самым популярным букмекером страны ожидается и по угловым: П1 – 2.1, Х – 9, П2 – 2.05.

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Источник: Olimpbet Arena