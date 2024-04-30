У этого теннисиста Бублик не выигрывал никогда. Сумеет ли он взять реванш?

На грунтовых «тысячниках» в Мадриде сегодня пройдут два принципиальных поединка. Участником одного из них станет сильнейший теннисист Казахстана.

Даниил Медведев (Россия) – Александр Бублик (Казахстан). 30 апреля, 14:00 (время Астаны)

За выход в четвертьфинал Александр Бублик сыграет с одним из самых неудобных соперников. Он много раз встречался на корте с Даниилом Медведевым, но ни разу у него не выигрывал. Российский теннисист является четвертой ракеткой мира, тогда как казахстанец в рейтинге АТР занимает 18 место.

Медведев играет без перерыва третью неделю подряд и заметно выдохся. В Мадриде он обыграл менее рейтинговых Маттео Арнальди и Себастьяна Корда, но с обоими провозился три сета, затягивал до тай-брейка и ошибался на подаче.

Казахстанец тоже одолел Роберто Карбальеса Баэну и Бена Шелтона только в трех партиях, но для него сетка вышла посложнее. Американец вообще является 15-й ракеткой мира, а Бублик, проиграв первую партию, так прибавил и совершил камбэк, что не отдал ни одного гейма на своей подаче.

Для обоих теннисистов грунт не является профильным покрытием. За Медведева здесь может сыграть его класс, а у Бублика часто включаются скрытые резервы.

Эксперты Olimpbet считают, что вероятнее всего четвертьфиналистом станет Медведев – П1 – 1.21, П2 – 4.49. Хороший коэффициент предлагается на то, что Бублик выиграет в трех сетах, он равен 8.

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Ига Свентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). 30 апреля, 15:30

В женском розыгрыше главной фавориткой в Мадриде является Ига Свентек. Сегодня первая ракетка мира будет играть за выход в полуфинал. По пути к 1/4-й она разнесла всех соперниц. И если в стартовом матче китаянке Сю Ван удалось взять во второй партии четыре гейма, то в трех последующих встречах за всю игру представительница Польши отдавала один или два гейма. Накануне она всего за час отправила отдыхать Сару Соррибес-Тормо (6:0, 6:1). Свентек находится в своей идеальной форме – блестяща и на подаче, и на приеме, и на игре на задней линии.

Хаддад Майя, 14 ракетка мира, тоже демонстрирует неплохую физику. Трем соперницам в Мадриде она не отдала ни сета. В 1/8-й она обыграла Марию Саккари, которая идет шестой в мировом рейтинге. Можно сказать, что она неплохо приигралась на грунте, так как профильным для нее является хард. Но подача на этом покрытии не такая мощная.

Свентек является для бразильянки непроходимой соперницей, она ни разу у нее не выигрывала. Аналитики Olimpbet уверены, что так будет и на этот раз – П1 – 1.08, П2 – 8. Наиболее вероятно, что первая ракетка мира разберется с этой соперницей тоже в двух сетах – 2:0 – 1.3.

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