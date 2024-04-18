Шансы равны? Противостояние «Магнитки» и «Локо» – в котировках Olimpbet

18 апреля состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина, которая продлится до четырех побед. Расклады на стартовую игру между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» предлагает букмекер №1 в Казахстане.

КХЛ. Финал Кубка Гагарина. «Металлург» – «Локомотив». 18 апреля, 19:00 (время Астаны)

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Всего три дня назад хозяева льда оформили здесь победу в полуфинале, пройдя в долгой и упорной битве екатеринбургский «Автомобилист» с общим счетом в серии 4-3. После этого хоккеисты «Магнитки» получили один день отдыха, на следующий принялись к разбору соперника и вот уже готовятся снова выйти на лед.

У «Локомотива» же было десять дней отдыха. В целом путь к финалу у подопечных Игоря Никитина, которые в регулярном чемпионате стали третьими в Западной конференции, был легче. В первом раунде плей-офф команда из Ярославля за пять матчей выбила прошлогоднего чемпиона ЦСКА. Причем проиграла стартовый матч, а затем одержала четыре победы.

Да, в четвертьфинале «железнодорожники» немного забуксовали на омском «Авангарде», доведя серию до семи матчей, но решающую битву выиграли на выезде. В полуфинале же команда в одну калитку вынесла челябинский «Трактор», не отдав ни одной игры и заработав тем самым время, чтобы восстановиться и залечить микротравмы.

«Магнитка», победитель Восточной конференции, на протяжение плей-офф то и дело «тушила пожары». Проповедуя прессингующий и открытый стиль хоккея, «сталевары» на стадии плей-офф и забили больше всех, и пропустили. Но тем команда и привлекает фанатов, хотя в то же время заставляет и понервничать.

В 1/8 финала подопечные Андрея Разина в шести матчах прошли дальневосточный «Амур», затем в 1/4-й также с общим счетом 4-2 обыграли московский «Спартак». После чего провели сложный семиматчевый полуфинал с «Автомобилистом».

«Локомотив» можно назвать командой, которая играет более сбалансированно и в атаке, и в обороне. При этом хорошо реализует большинство, которое хромает у оппонента. Да, из-за десятидневного перерыва немного утерян игровой тонус. И здесь уже большую роль сыграет тренерский и медицинский штабы обеих команд, которые должны грамотно подвести подопечных к старту финала.

В регулярном чемпионате «Локомотив» и «Магнитка» по разу обыграли друг друга. А в финал Кубка Гагарина ярославский клуб вышел впервые за 15 лет. Тогда как представители Магнитогорска сделали это уже в пятый раз за 11 лет.

Дважды «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина, но в межсезонье его состав вместе с тренерским штабом претерпел значительные изменения. И для большинства теперь это все в новинку.

К слову, в случае успеха команды обладателями Кубка Гагарина станут сразу несколько лидеров сборной Казахстана – Никита Михайлис, Валерий Орехов, Павел Акользин, Алексей Маклюков и Максим Мухометов.

Эксперты Olimpbet считают, что шансы команд на победу в первом матче практически равны – П1 – 2.54, Х – 3.94, П2 – 2.48.

На успех «Локомотива» во всей серии предлагается коэффициент 1.45, тогда как на выигрыш «Металлурга» – 2.75.

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Источник: Olimpbet Arena