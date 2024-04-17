«Манчестер Сити» – «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ в Казахстане

Феерической ничьей 3:3 на «Сантьяго Бернабеу» «Манчестер Сити» и «Реал» показали, почему их пару называли досрочным финалом Лиги чемпионов.

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«Манчестер Сити» – «Реал»: прямой эфир онлайн в Казахстане

Прямую трансляцию матча, который начнётся в ночь со среды на четверг, 18 апреля в 0:00, покажет канал Qazsport.

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«Манчестер Сити»

В последних четырёх матчах команда Гвардиолы забила 16 мячей, несмотря на спад Эрлинга Холанда, а в прошлом году разгромила «Реал» дома 4:0. Так что амбассадор FONBET, известный комментатор и журналист Ермухамед Маулен, прогнозирует минимум два мяча хозяев с коэффициентом 1.60. Победа «Сити» в основное время «стоит» 1.65.

«Реал Мадрид»

Команда Анчелотти почти решила все проблемы в чемпионате и может сосредоточиться на ЛЧ. В последних 5 матчах «Реал» четырежды победил, а также сыграл с «Сити» 3:3. На проход самой титулованной команды Европы в полуфинал на FONBET можно поставить за 3.55, в том числе «Ставку без риска» или бонусы до 200 000 тенге после регистрации по этой ссылке.