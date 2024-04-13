Принципиальные битвы в Ла Лиге и Серии А

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Ла Лига. 31 тур. «Атлетико» – «Жирона». 13 апреля, 17:00 (время Астаны)

Центральный матч Примеры в этот уикенд пройдет в Мадриде. Команды занимают соседние места в турнирной таблице и за восемь туров до окончания чемпионата обе рассчитывают забраться повыше.

«Жирона» проводит блестящий сезон, хотя изначально на нее никто не ставил. Подопечные Мичела располагаются на третьем месте, пропустив вперед «Реал» и «Барселону». Причем отставание от каталонцев, идущих вторыми, составляет всего два очка. В последнем матче испанского чемпионата команда обыграла на своем поле «Бетис» со счетом 3:2, забив победный гол в добавленное время.

«Атлетико» занимает в Ла Лиге четвертое место. Его отставание от «Жироны» составляет семь очков. Разрыв вполне преодолимый, да и в спину дышит немало конкурентов. По итогам чемпионата первые четыре команды получат от Испании путевки в Лигу чемпионов. И ради этого ни одному из сегодняшних соперников заваливать концовку турнира нельзя.

В последнем матче Примеры «Атлетико» на выезде победил «Вильярреал» (2:1). Команда находится на эмоциональном подъеме, так как успешно стартовала в четвертьфинале Лиги чемпионов, обыграв на своем поле «Боруссию» (2:1). И времени набраться сил после этой игры достаточно.

У обоих соперников полные лазареты. У «Жироны» травмированы Рикард Артеро, Тони Вилья и Хоэль Рока, а также из-за перебора желтых карточек встречу пропустит Иван Мартин. У «Атлетико» же все еще не восстановились Витоло, Мемфис Депай, Томас Лемар и Марио Эрмосо, а «горчичников» понабрал Пабло Барриос.

Команды уже встречались в чемпионате в рамках 19 тура. Тогда «Жирона» на своем поле вырвала победу в добавленное время (4:3). Но сомнительно, что удастся повторить такой результат. В последних турах «бело-красные» на выездах чаще проигрывают. «Атлетико» же на своем поле побеждает, а наставник «матрасников» Диего Симеоне делает ставку на агрессивный футбол.

Аналитики Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение «Атлетико» – П1 – 2.03, Х – 3.75, П2 – 3.5. Вероятнее всего, матч будет результативным: на Тотал больше трех голов предлагается коэффициент 2.01.

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Серия А. 32 тур. «Торино» – «Ювентус». 13 апреля, 21:00

Туринское дерби ожидает любителей итальянского чемпионата. И эта битва принципиальна не только из-за географического положения команд, но и с точки зрения турнирной таблицы.

«Ювентус» занимает третье место и чувствует себя в зоне выхода в Лигу чемпионов все еще не очень уверенно. Отставание от пятой строчки составляет всего семь очков. «Торино» на участие в битве за главный клубный трофей Европы не претендует, находясь на девятом месте, но в целом шансы на попадание в еврокубки еще имеет. Поэтому очки важны для обоих соперников.

В последнем матче Серии А «Ювентус» разобрался с «Лацио» (2:0), а затем обыграл «Фиоретину» в Кубке страны (1:0). «Торино» же уступил «Эмполи» (2:3).

«Торино» считается непростым соперником. Да, подопечным Ивана Юрича никак не удается выбраться с середины турнирной таблицы, но в отдельных матчах они умеют навязывать игру сопернику. Другое дело, что провернуть это с «Ювентусом» будет крайне сложно. Во-первых, «Старая Синьора» неплохо играет в обороне. А кроме того, на ее стороне психологическое преимущество. «Торино» не выигрывал в туринском дерби десять лет, и его победа на этот раз стала бы настоящей сенсацией.

Эксперты Olimpbet считают наиболее вероятной победу «Ювентуса» – П1 – 3.7, Х – 3.05, П2 – 2.24. А самый большой коэффициент предлагается на сенсационную разгромную победу «Торино» со счетом от 4:0 и выше – он равен 107.

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Источник: Olimpbet Arena