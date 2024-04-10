Борьба за путевки в полуфинал Лиги чемпионов продолжается

В Olimpbet дали котировки на матчи ПСЖ – «Барселона» и «Атлетико» – «Боруссия».

ПСЖ (Франция) – «Барселона» (Испания). 11 апреля, 00:00 (время Астаны)

С 2013 по 2017 год эти соперники провели четыре двухраундовых противостояния в рамках Лиги чемпионов. И всякий раз общий успех праздновала «Барселона», которая однажды сумела выйти победителем даже после поражения в гостях со счетом 0:4, взяв убедительный реванш в родных стенах – 6:1.

ПСЖ отомстил каталонцам сполна в сезоне-2020/21, когда французский и испанский гранды сошлись в первом же раунде плей-офф ЛЧ. «Сен-Жермен» разгромил «Барсу» на «Кам Ноу» 4:1, после чего ответный матч в Париже превратился в формальность.

И вот, спустя еще три с небольшим года пути-дороги парижан и каталонцев снова пересеклись. Только теперь они будут спорить за выход в полуфинал главного еврокубка.

Навстречу друг другу команды бывших одноклубников и партнеров по сборной Испании, Луиса Энрике и Хави Эрнандеса, шагнули очень уверенно. ПСЖ в 1/8-й финала дважды одолел «Реал Сосьедад», «блауграна» не дала особых надежд «Наполи».

Кого же считать фаворитом в их очном противостоянии? Эксперты Olimpbet полагают, что в первом матче, который состоится в Париже, шансов на победу больше у футболистов «Сен-Жермен»: П1 – 1.98, Х – 3.8, П2 – 3.6.

Что касается исхода двухраундового сражения, то и в нем букмекер № 1 в Казахстане считает, что перспективы французского клуба также намного весомее: проход ПСЖ – 1.74, проход «Барселоны» – 2.11.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция «Короли футбола» от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

«Атлетико» (Испания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 10 апреля, 00:00

В этой паре сошлись команды, которые, по мнению букмекеров Olimpbet, считаются главными аутсайдерами в борьбе за победу в Лиге чемпионов-2023/24. Кэф на победу «Атлетико» перед стартом четвертьфинальной стадии составляет 13, а у «Боруссии» он и вовсе равен 24.

Но если такое неверие в дортмундцев вполне объяснимо – они и в Бундеслиге не блещут, и в первом раунде плей-офф ЛЧ смотрелись немногим лучше поверженного ПСВ, то статус андердога у мадридцев немного удивляет.

Особенно с учетом того обстоятельства, что по итогам 1/8-й финала «мартасники» выкинули за борт турнира не кого-нибудь, а «Интер» – без пяти минут обладателя «скудетто» и прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов.

После столь крепкого «орешка» в лице «нерадзурри» команде Диего Симеоне, понятное дело, никакая «Боруссия» не страшна. Однако «Атлетико» обязательно стоит помнить, чем завершилась их предыдущая еврокубковая битва со «шмелями». В ЛЧ-2018/19 испанцы победили дома 2:0, но немцы на своем поле взяли убедительнейший реванш – 4:0.

Тем не менее аналитики Olimpbet видят в клубе из Мадрида безусловного фаворита как в домашнем матче: П1 – 1.82, Х – 3.79, П2 – 4.33, так и по сумме двух встреч: проход «Атлетико» – 1.51, проход «Боруссии» – 2.56.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK».