«Тысячник» в Монте-Карло: кураж Димитрова и битва для датского вундеркинда

На престижном «Мастерсе» на Лазурном берегу может состояться несколько сенсаций, так как низкорейтинговые теннисисты способны дать бой звездам.

Миомир Кецманович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария). 10 апреля, 18:00 (время Астаны)

Ворвавшийся в топ-10 спустя шесть лет Григор Димитров, казалось, должен быть залететь в Монте-Карло на кураже. Но его первая победа получилась не очень убедительной.

В своем стартовом матче девятая ракетка мира должен был выносить Валентино Вашеро из второй сотни если не в одну калитку, то с минимальными потерями геймов. Но разгрома не вышло, в первом сете Димитров и вовсе провозился с соперником (7:5, 6:2). Возможно, стоит сделать скидку на то, что болгарин не играл на грунте почти год, и недели подготовки после «Мастерса» в Майами ему не хватило.

Его ближайший соперник, 24-летний Миомир Кецманович, занимающий в рейтинге АТР 66 место, напротив, матч первого круга провел достаточно легко, обыграв Маттео Берреттини (6:3, 6:1). Представитель Сербии считается крепким грунтовиком и может хорошо сыграть как на своей подаче, так и на приеме. Но вот стабильности ему не хватает. Кецманович мог бы добиваться лучших результатов, если бы не пасовал, выходя против топовых соперников.

Димитрова нельзя назвать профильным грунтовиком, скорее он универсален. Три года назад он легко обыграл Кецмановича на харде в двух сетах. Вероятнее всего, ему просто нужно набрать разгон на харде, чтобы адаптировать к низкой скорости свою агрессивную игру на задней линии.

Эксперты Olimpbet считают Димитрова фаворитом данной встречи – П1 – 3.43, П2 – 1.31. На то, что Кецманович сможет забрать один сет, предлагается коэффициент 3.5.

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Хольгер Руне (Дания) – Сумит Нагал (Индия). 10 апреля, 18:20

Датский вундеркинд, как называют 20-летнего Хольгера Руне, приехал на Лазурный берег защищать прошлогодний финал. Седьмая ракетка мира считается здесь одним из главных фаворитов. Теннисист не выходил на корт почти три недели после разгрома от Фабиана Марожана на «Мастерсе» в Майами (1:6, 1:6). Тогда датчанин сослался на проблемы со здоровьем.

В нынешнем сезоне Руне, как и многие топовые игроки, еще не проводил официальные матчи на грунте. Но у него было достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовится к своему первому матчу.

26-летний Сумит Нагал хоть и занимает в рейтинге АТР лишь 93 место, но умеет противостоять топовым игрокам. Это тот самый теннисист, который выбил с Australian Open Александра Бублика.

В апреле он принял участие в грунтовом турнире в Марокко, а в Монте-Карло прошел сито квалификации, а затем в первом круге обыграл более рейтингового Маттео Арнальди (5:7, 6:2, 6:4). У него получается доставать неудобные мячи и весьма неплохо играть на своей подаче.

В прошлом году Руне обыграл Нагала в рамках Кубка Дэвиса (7:5, 6:3). Может показаться по счету, что соперник доставил датчанину некоторые проблемы, но тот скорее играл расслабленно, будучи уверенным в своем успехе.

Вероятно, в этот раз от Руне тоже не стоит ожидать разгромной победы, все-таки ему надо адаптироваться на грунте. Накануне Хольгер провел тренировку с опытным Новаком Джоковичем, что тоже нужно принять во внимание.

Аналитики Olimpbet в этом матче отдают явное предпочтение Руне – П1 – 1.23, П2 – 4.18. Вероятнее всего, датчанин одержит победу в двух сетах – 1.69.

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