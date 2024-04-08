Первый день ¼ финала Лиги Чемпионов. Прогнозы экспертов

В рамках четвертьфиналов Лиги Чемпионов будет проведено два матча в ночь со вторника на среду и два матча со среды на четверг. На радость казахстанцам, благодаря переводу время на единый часовой пояс, а также перевод времени со стороны Европы, матчи начнутся в комфортные для просмотра 00:00.

Арсенал – Бавария | 10.04.2024 00:00

Английский клуб примет чемпиона Германии в лице «Баварии Мюнхен». В отличие от «Арсенала» немцам в этом сезоне осталось бороться только за звание лучшего клуба старого света, так как чемпионство в Германии уже на 99% завоевал «Байер 04» из Леверкузена. Подопечные Томаса Тухеля попадают под шквал критики в течение всего сезона. Новоиспеченный баварец Харри Кейн наколотил уже 32 гола за сезон, но это никак не помогает в борьбе за титулы. Неприятное поражение в суперкубке Германии против «РБ Лейпциг», проигрыш в Кубке Германии от «Саарбрюкена», беззубая отдача чемпионства «Байеру», даже недавняя прерванная 11-матчевая беспроигрышная серия над «Боруссией» – ничто не идет в актив этого мрачного сезона для «Баварии». В это время «Арсенал» вновь за несколько лет начал претендовать на чемпионство и остается в гонке до конца. Первое место и 71 очко позволяют лондонцам продолжать мечтать о долгожданном титуле АПЛ. Невзирая на важность победы в чемпионате, расслабляться «Арсеналу» не стоит и в Лиге Чемпионов, так как состав «канониров» точно позволяет вести борьбу на несколько фронтов. Возвращаясь к составу «Баварии», то у ребят, к сожалению, сильно пополнился лазарет. Вылетели важные игроки основы и ротации: Лерой Сане, Кингсли Коман, Мануэль Нойер и Нуссаир Мазрауи.

Компания 1xBet предлагает взять победу англичан с коэффициентом 1,79, а на мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 4,57. Довольно щедрое предложение от букмекера, учитывая проблемы «Баварии» и прекрасный сезон «Арсенала».

Наш прогноз: Победа «Арсенала» – 1.79. Ни в коем случае нельзя пропускать возможность забрать приятную возможность поставить на англичан с таким коэффициентом. Забираем в экспресс!

Реал Мадрид – Манчестер Сити | 10.04.2024 00:00

Еще один английский клуб встретится, наверное, с самым сложным противником, которого можно было выбрать. Чемпион прошлого розыгрыша ЛЧ – «Манчестер Сити», встретится с легендарным «Реал Мадридом». Игра двух абсолютно разных команд. «Сити» под предводительством Гвардиолы играют в умный футбол, где никому нет права на ошибку, и каждый футболист знает свое место на поле. Тактика Гвардиолы подразумевает выверенные действия, без самодеятельности. «Реал Мадрид» играет в кардинально другой футбол. Авторитет Карло Анчелотти непоколебим, но его тренерская работа заключается с выставлении ролей на площадке, а игра ведется футболистами на их усмотрение. Проще говоря, у мадридцев есть возможность совершать те действия на поле, которые они считают нужными. Невероятные, но спорные пасы Крооса и Модрича, забегания Беллингема или опасные фолы Вальверде – всё это работает, так как игроки высокого класса в праве принимать непредвиденные решения на поле. В рамках АПЛ у «Сити» ещё имеется нерешенная задача. «Ливерпуль» и «Арсенал» стараются не дать Пепу повторить успех прошлого сезона, когда «МС» завоевал требл. «Реал» уже практически наверняка станет чемпионом Испании, поэтому может сконцентрироваться на выступлении в своей любимой Лиге Чемпионов.

Эксперты компании 1xBet предполагают, что эта игра будет очень равной. Победу «Реал Мадрида» оценили в 2.92 коэффициента, а фаворитом, как бы это не было странным посчитали гостей – 2.49 на «Манчестер Сити».

Наш прогноз: Ничья – 3,52. Коэффициенты на команды настолько ровные, что можно попробовать взять третий вариант с ничейным результатом. Битва двух разных подходов к футболу не должна закончиться победой одной из них.

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