Olimpbet стал лучшим букмекером Казахстана на «Премии РБ 2024»

Теги Спорт Казахстана

Казахстанская компания второй раз получила престижную награду на международной премии в области спорта и букмекерства.

В Москве состоялась пятая церемония вручения премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2024». Это мероприятие, организованное сайтом «Рейтинг букмекеров», является одним из самых авторитетных событий в отрасли и привлекает внимание как местных, так и международных участников рынка.

Olimpbet подтвердил статус лидера, став лучшим букмекером Казахстана. Компания второй раз получает это звание на «Премии РБ», демонстрируя выдающиеся достижения в области беттинга и поддержки спортивной индустрии. Памятную статуэтку получил Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

Напомним, ранее Olimpbet был назван стратегическим инвестором в спорте Казахстана на премии «Выбор года 2023». А также победил в номинациях «Приложение №1 для беттинга», «Лучшая программа лояльности в беттинге» и второй год подряд был назван букмекером №1 в Казахстане.

Кроме того, Olimpbet выиграл в двух номинациях на церемонии награждения Metaratings Top Awards, прошедшей 28 марта в Астане. Компания обошла конкурентов в главной категории премии – «Лучший букмекер», а также была признана победителем в номинации «Народный букмекер».

Источник: Olimpbet Arena

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