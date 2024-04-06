Римское дерби в Серии А и битва за Лигу чемпионов в Бундеслиге

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Серия А. 31 тур. «Рома» – «Лацио». 6 апреля, 21:00 (время Астаны)

Первый апрельский уикенд в итальянском футболе ознаменуется римским дерби, или, как говорят местные, derby della Capitale. Друг против друга сыграют два столичных клуба, имеющие общий домашний стадион – «Stadio Olimpico». Номинально хозяином выступит «Рома».

Интриги добавляет тот факт, что за семь туров до окончания чемпионата обе команды располагаются рядом в турнирной таблице. «Рома», набрав 52 очка, занимает пятое место. А «Лацио» идет седьмым, отставая на семь баллов.

При этом в Италии до сих пор непонятно, кто из команд будет представлять страну в следующем сезоне еврокубков. Да, чемпионство «Интера» очевидно – этот клуб уже через пару туров может забрать титул досрочно. Но дальше, вплоть до половины таблицы, шансы есть у многих команд. При этом разрыв между пятым и десятым местами не составляет даже десяти очков.

«Рома» еще может залететь в тройку призеров Серии А. Расставшись в середине января с эпатажным Жозе Моуринью, «волки» во внутреннем чемпионате проиграли при новом тренере Даниеле Де Росси лишь один матч.

«Лацио» же на этом турнире идет на серии из двух побед, но в весьма подпорченном настроении, так как проиграл «Ювентусу» в первом полуфинале Кубка Италии. «Орлы» тоже сменили наставника, вот только Игор Тудор возглавил команду меньше месяца назад и пока не заставил ее феерить. Футболисты начали перестраивать игру в атакующем стиле, а подчищать в обороне не успевают.

При нынешних тренерах римское дерби состоится впервые. Интересный факт: «Рома» не может выиграть в этом противостоянии уже два года. С особым усердием тренируется капитан команды Лоренцо Пеллегрини, который прошлую встречу пропустил из-за дисквалификации. А на этот раз в обороне команда не досчитается Эвана Н’Дика, у которого также перебор карточек. Что касается лазарета «Лацио», в нем находятся два полузащитника – Маттиа Дзакканьи и Мануэль Ладзари.

Эксперты Olimpbet считают, что у «Ромы» на этот раз есть все шансы прервать неудачную статистику и одержать в дерби победу П1 – 2.24, Х – 3.23, П2 – 3.54.

Учитывая, что обе команды имеют проблемы в защите, но стараются играть агрессивно в атаке, обе должны забить – 1.9.

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Бундеслига. 28 тур. «Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт». 6 апреля, 21:30

До окончания чемпионата Бундеслиги осталось шесть туров, и здесь также продолжается гонка за медалями и еврокубками. Принципиальный матч состоится в рамках 28 тура. «Штутгарт» идет на третьем месте, «Боруссия» – на четвертом, и разделяет их всего четыре очка. Команды бьются за места в Лиге чемпионов.

Дортмундский коллектив в преддверии домашнего матча презентовал новую форму, приурочив это к 50-летию стадиона «Сигнал Идуна Парк». Команда не сдает позиций на внутреннем чемпионате несмотря на то, что продолжает вести борьбу в Лиге чемпионов и уже на следующей неделе сыграет в первом четвертьфинале против «Атлетико Мадрид».

Победная серия «Боруссии» в Бундеслиге составляет четыре матча. Но в личных встречах она проиграла «Штутгарту» два последних раза. Команде нужно набирать очки, поэтому вероятно, что Эдин Терзич выставит основной состав. При этом уже известно, что на поле не выйдут полузащитник Самуэль Бамба и защитник Рами Бенсебаини.

«Штутгарт» же сосредоточен только на внутреннем чемпионате. Швабы не проигрывают в девяти матчах подряд, и это их самая длинная серия за 12 лет. Команда в этом году не уходит с поля без взятия ворот. Да, на выезде забивать как минимум два гола удается гораздо сложнее. Но здесь на руку должно сыграть отсутствие из-за травмы основного вратаря дортмундцев Грегора Кобеля. Главное самим не попасться на быстрые контратаки, которые любят реализовывать «шмели».

Аналитики Olimpbet не видят в этом матче однозначного фаворита – П1 – 2.26, Х – 4.08, П2 – 2.88. А на то, что будет забито четыре-пять голов, предлагается коэффициент 2.5.

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Источник: Olimpbet Arena