Сможет ли чемпион Англии выиграть впервые за три тура АПЛ?

Аналитика Olimpbet на матчи «Манчестер Сити» с «Астон Виллой» и «Фиорентины» с «Аталантой».

АПЛ. 31-й тур. «Манчестер Сити» – «Астон Вилла». 4 апреля, 00:15 (время Астаны)

Стартовавший во вторник английский «мидуик» в рамках 31-го тура АПЛ продолжается очень интересным матчем в Манчестере, где местные «горожане» примут «вилланов» из Бирмингема.

Команда Пепа Гвардиолы по праву считается фаворитом в любом матче, особенно внутри страны. Однако двух своих последних соперников по Премьер-лиге «Манчестер Сити» обыграть не сумел, довольствовавшись ничейными исходами в противостоянии с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

«Астон Вилла» же, в отличие от сильнейшего клуба мира, в своем предыдущем матче АПЛ одержала уверенную победу – над «Вулверхэмптоном», со счетом 2:0. Да и дуэль первого круга текущего первенства с манкунианцами, состоявшаяся шестого декабря в Бирмингеме, завершилась в пользу подшефных Унаи Эмери – 1:0.

Но в Манчестере «вилланы» играют с «горожанами» из рук вон плохо. После возвращения в АПЛ бирмингемцы уступили на «Этихаде» четырежды подряд с общим счетом 3:11. В рамках чемпионата они вообще не знают гостевых побед над «Ман Сити» почти 17 лет, с 28 апреля 2007 года.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet склоняются к тому, что три очка возьмут хозяева: П1 – 1.26, Х – 6.78, П2 – 11.

И даже крупная победа «Манчестер Сити» букмекером № 1 в Казахстане котируется ниже, чем вариант, при котором «Астон Вилла» просто не проиграет: Ф1 (-2.5) – 2.71 и Х2 – 3.81 соответственно.

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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч. «Фиорентина» – «Аталанта». 4 апреля, 00:00

Одну из пар полуфиналистов Кубка Италии составили «Ювентус» и «Лацио». За вторую путевку в решающую стадию турнира будут спорить «Фиорентина» и «Аталанта».

В последнее время клубы из Флоренции и Бергамо стали если не лидерами «кальчо», то, по крайней мере, очень близко подобрались к этому статусу. «Фиалки» в прошлом году дошли до финалов Кубка страны и Лиги конференций, хотя в обоих проиграли. А «черно-синие» постоянно претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов и трижды за четыре предыдущих сезона принимали участие в главном евротурнире.

Правда, с трофеями у обеих команда туговато. «Фиорентина» без них живет уже более 20-ти лет. Что касается «Аталанты», то за всю более чем вековую историю этого клуба в его коллекции значится только один титул, и это как раз Кубок Италии, завоеванный еще в сезоне-1962/63.

Одна из этих команд точно будет спорить за этот трофей и в текущем розыгрыше турнира. Но какая именно, кого из них можно считать фаворитом в борьбе за путевку в финал?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в первом матче шансы сторон на успех примерно равны: П1 – 2.63, Х – 3.43, П2 – 2.68.

А вот что касается исхода двухраундового спора, то в нем, по мнению самого популярного букмекера страны, однозначный фаворит – клуб из Бергамо: проход «Фиорентины» – 2.44, проход «Аталанта» – 1.56.

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