«Автомобилист» готов к новому подвигу в Кубке Гагарина

Стартовый матч его серии с «Металлургом» – в коэффициентах Olimpbet.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 3 апреля, 19:00

Наравне с «Трактором», «Автомобилист» уже сейчас можно считать главной сенсацией Кубка Гагарина-2024. Клуб из Екатеринбурга поочередно оставил за бортом плей-офф финалиста предыдущего розыгрыша «Ак Барс» и главного фаворита этого сезона СКА. Причем в обоих случаях уральцам хватило всего пяти матчей для того, чтобы пройти более могущественных и авторитетных соперников.

На очереди – «Металлург»? Согласно котировкам букмекеров, «магнитка» считается однозначным фаворитом в этой паре. Однако команде Николая Заварухина не привыкать к статусу «темной лошадки», он ее нисколько не пугал в двух предыдущих раундах турнира.

К тому же «сталевары» свою четвертьфинальную серию против «Спартака» завершили только 30 марта, на пять дней позже «автомобилистов», которые расправились с питерскими «армейцами» еще 25-го числа.

Выступая в одной конференции, «Металлург» и «Автомобилист» встречались друг с другом четырежды в течение регулярного первенства. Перевес тут на стороне «лис», одержавших три победы. Правда, одна из них была добыта лишь в серии буллитов.

Соперничали эти клубы между собой и в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина. Тогда их противостояние, пришедшееся на 1/8-ю финала турнира, вышло невероятно упорным. Серия растянулась на максимальное количество матчей и завершилась волевой победой «магнитки» в овертайме седьмой игры.

В общем, легкой прогулки хоккеистам «Металлурга» в споре с «Автомобилистом» точно ждать не стоит. Да и глупо на такое рассчитывать на этой стадии плей-офф. Особенно с учетом того, кто уже пал жертвой клуба из Екатеринбурга.

Однако эксперты Olimpbet все равно считают, что у хозяев первой встречи серии заметно больше шансов на благоприятный исход. Победитель матча: «Металлург» – 1.65, «Автомобилист» – 2.22.

А что касается результативности стартовой игры, то, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, команды совместными усилиями вряд ли забросят больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.46.

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