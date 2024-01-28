Санжар Адилов обратился к чемпиону Alash Pride: «Готовься к самому тяжелому бою в карьере»

Чемпион лиги Alash Pride Санжар Адилов вышел в октагон сразу после победы бразильца Вандерлея над Русланом Сариевым в главном бою турнира Alash Pride 94.

«Говорят у тебя черный пояс по БЖЖ, в бою со мной у тебя будет белый пояс, я всем докажу. Готовься к самому тяжелому бою в карьере, я тебя буду уничтожать», – обратился Санжар к временному чемпиону лиги.

Вандерлей засабмитил Сариева во втором раунде.

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