Вандерлей – временный чемпион Alash Pride в легчайшем весе
В главном бою турнира Alash Pride 94 бразилец Вандерлей задушил казахстанца Руслана Сариева.
Бой завершился во втором раунде сдачей Сариева.
Таким образом, Вандерлей стал временным чемпионом лиги в легчайшем весе.
Бразилец принял бой на коротком уведомлении.
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