Фаниль Рафиков о реванше с Пирматовым: «Если это кому-то и будет интересно, то встретимся»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков объяснил свои слова о том, что вернется в промоушн «Наше Дело» только «за головой» предыдущего соперника — россиянина Тимурлана Пирматова.

«Да я не считаю, что кто-то откликнуться должен. Высказал свою точку зрения, и всё. А насчет реванша — думаю, если это кому-то и будет интересно, то встретимся», — заявил Рафиков.

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