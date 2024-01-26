Алимханулы: «Лара, ты где? Чемпион должен драться с чемпионом»

Чемпион WBO и IBF Жанибек Алимханулы обратился к обладателю пояса WBA Эрисланди Лара.

«Лара, ты где? Давай драться! В этом году у меня должно быть четыре титула! Чемпион должен драться с чемпионом», — написал Алимханулы в твиттер.

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