Нэтан Хини: «Если я побью Бреда Полса, Алимханулы будет в полном дерьме»

Нэтан Хини (18-0, 6 КО) хочет провести провести бой с казахстанским чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО).

«Не что иное, как парень из Поттериз, занимающий четвертое место в мировом рейтинге Всемирной боксерской организации. Если я побью Брэда Полса, Алимханулы будет в полном дерьме», – написал Хини в соцетях.

Чемпион Великобритании Хини проведет бой 16 марта с Бредом Полсом (18-1, 10 КО).

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