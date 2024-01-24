Лучший спортивный проект 2023 года – фестиваль «Футбол жолы» от Olimpbet

В Астане подвели итоги премии PR room AWARDS. На церемонии награждения были отмечены главные пиар-кейсы минувшего года.

Как сообщают организаторы премии PR room AWARDS, на конкурс было подано 55 заявок от крупнейших организаций и компаний страны. Среди них: «Казахмыс», «Казцинк», «Казатомпром», ЕНПФ, Qazaq Air и другие. Также среди участников – благотворительные фонды и фрилансеры.

В числе жюри конкурса – профессионалы PR-индустрии, которые оценивали работы по их актуальности, креативности и значимости.

Букмекер №1 в Казахстане, Olimpbet, победил в номинации «Лучший спортивный проект» с кейсом «Футбол жолы», организованным в партнерстве с Казахстанской федерацией футбола.

«Футбол жолы» – спортивно-развлекательный фестиваль, направленный на популяризацию спортивного наследия страны, а также служащий объединению болельщиков. Фестиваль стал первым масштабным событием, посвященным казахстанскому футболу, и был приурочен к его 110-летию.

За два месяца «Футбол жолы» прошел в 8 регионах республики, преодолев 10 тысяч километров. Его посетителями стали около 50 тысяч казахстанцев.

Жители разных городов впервые смогли увидеть вместе три главных футбольных трофея страны: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В каждом из городов на фестивальных площадках проводились любительские турниры по футболу. В них приняло участие 128 команд, было забито почти полторы тысячи голов.

Музыкальными хедлайнерами фестиваля стали SHIZA, YENLIK, M’DEE, HIRO, 101, BONAPART, AKIM.

Фестиваль «Футбол жолы» подарил казахстанцам незабываемые впечатления, чувство гордости за футбольную историю страны и позволил донести главную ценность Olimpbet – поддержка и развитие казахстанского спорта.