Московское дерби и визит «ястребов» к «рысям»

Самые яркие сражения вторника в КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва). 23 января, 22:30 (время Астаны)

«Спартаковцы», хотя и проиграли в предыдущем матче регулярного первенства «Ак Барсу», пожалуй, могут занести себе в актив ту встречу. Уступили ведь «красно-белые» в гостях и лишь по буллитам (3:4 Б).

Но преодолен ли полностью затяжной кризис команды Алексея Жамнова, в который она угодила с самого начала 2024 года, во многом покажет битва с земляками из «Динамо» – командой, которая в январе потерпела всего одно поражение в семи матчах и уже обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Московские соседи уже четырежды соперничали друг с другом по ходу текущей «регулярки», и лишь один раз их выяснение отношений ограничилось 60-ю минутами основного времени, в трех других случаях дело доходило до овертайма. А пятого декабря «Спартак» и «Динамо» на двоих сообразили самый результативный матч сезона-2023/24, который завершился победой коллектива Алексея Жамнова (8:7 ОТ).

Эксперты Olimpbet полагают, что в ближайшем столичном дерби шансов на успех заметно больше у «бело-голубых». Победитель матча: «Динамо» (Москва) – 1.48, «Спартак» – 2.63. А вероятность дополнительного времени на этот раз букмекер № 1 в Казахстане оценивает не слишком высоко – кэфом 4.04.

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«Северсталь» (Череповец) – «Авангард» (Омск). 23 января, 22:00

Проиграв в Магнитогорске «Металлургу» (2:3), «Северсталь» потерпела первое поражение в новом году, прервав свою впечатляющую серию из семи побед кряду. При этом стоит учесть, что «рыси» уступили не кому-нибудь, а лидеру всей Континентальной хоккейной лиги, да еще и на его льду, причем в упорнейшей борьбе.

Теперь же череповчан ждет встреча с главным конкурентом «магнитки» на Востоке, который по потерянным очкам даже опережает «лис», омским «Авангардом». Правда, теперь уже в родных стенах.

У «ястребов», к слову, в предыдущей игре тоже оборвалась семиматчевая победная поступь, они были разгромлены в Ярославле «Локомотивом» со счетом 4:1. Воспрянет ли духом «Авангард» в Череповце?

Во всяком случае, легко омичам в противостоянии со «сталеварами» точно не будет, ведь шесть последних матчей между этими соперниками в рамках КХЛ отличались необычайным упорством и завершались победой одной из сторон с перевесом всего в одну шайбу. А в первой дуэли текущего сезона «Авангард» смог взять верх лишь в дополнительное время – 5:4 (ОТ).

Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита и в ближайшей игре, отдавая лишь символическое предпочтение гостям. Победитель матча: «Северсталь» – 1.91, «Авангард» – 1.88. При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что в этом матче будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.19, Б – 1.63.

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