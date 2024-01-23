Казбек Сагын о землетрясении в Алматы: «Ужас»

Чемпион лиги NAIZA в минимальном весе Казбек Сагын прокомментировал землетрясение в Алматы.

«Все люди ходят на улице. Ужас! Одно ночное землетрясение на всех разбудило и привело в чувство. Все мы вскочили со своих кроватей. Ужас! Как после такого опять лечь спать?», – отметил Сагын.

В ночь на 23 января в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов.

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