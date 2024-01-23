Каршыга Даутбек о бое в TOP BRIGHTS: «Не против приехать еще»

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Казахстанский боец Каршыга Даутбек (14-3) рассказал о впечатлении от Японии после боя в местном промоушне ММА TOP BRIGHTS, в котором он одержал победу над Койоми Мацусимой (14-7).

- Какие впечатления остались у Вас от поездки в Японию? Вы ведь раньше дрались в RIZIN, есть с чем сравнивать. TOP BRIGHTS оправдал Ваши ожидания?

– В Японии я был уже второй раз. Мне там нравится – люди добрые, приятные. Не против буду приехать еще.

Пока сравнивать эти две лиги тяжело. RIZIN – это ведь старый Pride FC, в свое время лига №1 в мире была. А TOP BRIGHTS проводил только первый свой турнир – посмотрим, как будет развиваться.

- Кошен Аканов жаловался, что эта лига не создала условия для весогонки – не было ни беговой дорожки, ни сауны. Для Вас это проблемой не стало?

– Да, условий для бойцов хороших не было – все правильно говорил Кошен. Но для меня это не было проблемой, так как я много веса не гоняю на 66 кг.

- А по размещению участников турнира были какие-то неприятные моменты? Проживание, питание?..

– По проживанию и питанию претензий нет – все было нормально, – отметил боец.

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