Азат Максум улетел в США на бой с Джонсоном

Теги Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Боец UFC наилегчайшего веса из Казахстана Азат Максум (17-0) улетел в США для подготовки к бою с американцем Чарльзом Джонсоном.

Бой с Джонсоном состоится 4 февраля а турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Это будет второй поединок представителя Казахстана в UFC.

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