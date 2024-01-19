Суперкубок Италии: второй полуфинал – в коэффициентах Olimpbet

По итогам матча «Интер» – «Лацио» определится состав участников битвы за трофей.

«Интер» – «Лацио». 20 января, 01:00 (время Астаны)

Поединок между действующим обладателем Кубка Италии и вице-чемпионом Серии А выявит второго финалиста мини-турнира, проходящего в столице Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне «Лацио» смог опередить «Интер» на длинной дистанции национального первенства, хотя соперники и обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:1.

В текущем же сезоне именно «нерадзурри» – главные претенденты на завоевание «скудетто». Миланцы единолично лидируют в чемпионате по итогам 20-ти туров, опережая идущих пятыми римлян на 18 очков! К тому же «Интер» успел нанести «Лацио» поражение в Серии А-2023/24, обыграв «бьянкоселести» 2:0, причем на их территории.

С другой стороны, команда Маурицио Сарри продолжает борьбу за Кубок Италии – трофей, которым в прошлом году завладел коллектив Симоне Индзаги, но в этом розыгрыше вылетевший на стадии 1/8-й финала. А победная серия «Лацио» в чемпионате в два раза длиннее, чем у «Интера» – четыре матча против двух.

Так кого же следует считать фаворитом предстоящего полуфинала Суперкубка Италии, который пройдет на нейтральном поле стадиона «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде? Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в победе «Интера», который будет иметь статус номинального хозяина матча: П1 – 1.69, Х – 3.88, П2 – 5.37.

Более того, букмекер № 1 в Казахстане видит «черно-синих» основными претендентами в борьбе за Суперкубок. Выигрыш трофея миланцами оценивается кэфом 1.9. Для сравнения: у «Лацио» он составляет 6.5.

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