Алиби Идрису подарили квартиру

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Компания MM Group подарила квартиру экс-чемпиону NAIZA Алиби Идрису.

Ранее руководитель компании Молдир Суюншалитакже подарила квартиру еще одному чемпиону лиги Naiza Нурбеку Кабдрахманову.

«Это одна из немногих девушек бизнесменов, которая понимает и поддерживает спортсменов. Огромное спасибо ей за это. Хочу поскорее обрадовать своих родителей. Также хочу поблагодарить главу лиги Naiza Нурбека Карабала, он очень много делает для таких простых ребят как мы»,- поделился своими эмоциями Алиби Идрис.

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