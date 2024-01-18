Расклады на хоккейные баталии четверга

В Olimpbet подготовили аналитику на встречи «Ак Барса» с «Ладой» и московского «Динамо» с «Нефтехимиком».

«Ак Барс» (Казань) – «Лада» (Тольятти). 18 января, 22:00 (время Астаны)

Хоккеисты казанского клуба сильно и неприятно удивили своих болельщиков, в предыдущем матче «регулярки» уступив ХК «Сочи». Это, напомним, худший клуб КХЛ чемпионата-2023/24, который до победы над «барсами» не мог выиграть на протяжении 15-ти встреч с первого декабря прошлого года.

Теперь команде Зинэтулы Билялетдинова необходимо реабилитироваться перед родными болельщиками, и под ее горячую руку может попасть «Лада». Последняя приедет в столицу Татарстана после двух подряд гостевых побед – над «Автомобилистом» в Екатеринбурге (4:3 ОТ) и «Барысом» в Астане (3:0).

Эти соперники располагаются в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице Западной конференции. По ходу текущего сезона они уже трижды спорили между собой. И перевес пока на стороне тольяттинцев, праздновавших успех дважды, против одного казанского. Правда, необходимо учесть тот факт, что оба раза «Лада» выигрывала на своей территории, в гостях же она уступила.

Ближайшая дуэль состоится на родной для «Ак Барса» «Татнефть Арене», во многом из-за этого эксперты Olimpbet считают хозяев явными фаворитами предстоящего противостояния. Победитель матча: «Ак Барс» – 1.59, «Лада» – 2.35. При этом букмекер № 1 сомневается, что в игре будет заброшено больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.32, Тотал (5.5) бол – 2.97.

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«Динамо» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). 18 января, 22:30

Нижнекамцы еще не утратили надежд побороться за место в плей-офф от Востока. Их отставание от идущей в конференции на восьмом месте «Сибири» критическим не выглядит, однако в любом случае «волкам» необходимо догонять «снеговиков». Соответственно терять очки им нежелательно.

Правда, два последних матча регулярного первенства КХЛ «Нефтехимик» проиграл («Ак Барсу» и «Локомотиву»), а ближайший соперник у коллектива Олега Леонтьева – грозное московское «Динамо», которое делит лидерство на Западе с ярославскими «железнодорожниками».

К тому же у «бело-голубых» будет особая мотивация на домашнюю игру с клубом из Нижнекамска. В случае победы коллектив Алексея Кудашова досрочно гарантирует себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, более чем за месяц до окончания регулярного чемпионата.

Но «динамовцам» обязательно стоит помнить, что в последнее время их взаимоотношения с «волками» складываются непросто: обе предыдущие встречи не уложились в лимит основного времени и завершились с одинаковым счетом 3:2 – каждый из соперников одержал по одной победе.

Впрочем, аналитики Olimpbet все равно полагают, что у москвичей шансов на благоприятный исход значительно больше, чем у гостей с Камы. Победитель матча: «Динамо» (Москва) – 1.34, «Нефтехимик» – 3.23. А вероятность третьего подряд овертайма в их противоборстве самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.65.

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