Сможет ли отдохнувший «Барыс» оттолкнуться от дна?

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам понедельника в КХЛ.

«Барыс» (Астана) – «Лада» (Тольятти). 15 января, 19:30 (время Астаны)

Составители календаря сезона-2023/24 дали казахстанской команде шестидневную паузу после выездного «кошачьего дерби» в Казани, в котором «Ак Барс» выиграл по буллитам (1:0 Б).

За это время «Барыс» пропустил вперед «Адмирал» и упал на самое дно турнирной таблицы Востока, хотя по потерянным очкам астанчане все же немного впереди клуба из Владивостока.

Что касается «Лады», то пока «барсы» отдыхали, тольяттинцы успели провести две игры, и обе они не уложились в лимит основного времени: домашнее волжское дерби с ярославским «Локомотивом» завершилось поражением в серии буллитов (2:3 Б), а вот в Екатеринбурге была одержана победа в овертайме над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

На Урале «Лада» гостила только в минувшую субботу, поэтому результат матча в столице Казахстана во многом будет зависеть от того, хватит ли у подшефных Олега Браташа сил на встречу в Астане с восстановившим силы соперником.

Первая дуэль этих противников в рамках текущего регулярного первенства завершилась победой коллектива из Тольятти со счетом 2:1. Во втором сражении сезона эксперты Olimpbet фаворита не видят, отдавая командам практические равные шансы на успех. Победитель матча: «Барыс» – 1.89, «Лада» – 1.9. Соответственно, достаточно высоко букмекером №1 в Казахстане оценивается вероятность овертайма в этой встрече – кэфом 3.8.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва). 15 января, 20:00

Уральцы здорово начали 2024-й год, лишь в одном из пяти матчей не набрав очков. Это позволяет «Автомобилисту» находиться пока в зоне сеяных команд Восточной конференции, хотя по потерянным очкам коллектив Николая Заварухина уступает «Трактору» и «Ак Барсу».

ЦСКА тоже идет неплохо. В предыдущем матче клуб потерпел первое поражение с 30-го декабря, уступив в московском дерби «Динамо» со счетом 2:4. Вопрос с попаданием в плей-офф действующего обладателя Кубка Гагарина уже не стоит, однако «армейцам» вряд ли удастся по итогам «регулярки» занять место в лидирующей группе Запада.

В текущем первенстве «Автомобилист» и ЦСКА друг с другом еще не соперничали, а вот в прошлом сезоне визит москвичей в Екатеринбург завершился для «красно-синих» неудачно – они уступили со счетом 2:4. Да и в целом для «армейцев» матчи в столице Урала проходят очень трудно: в пяти предыдущих дуэлях три поражения и две победы, одна из которых была добыта по буллитам.

Но на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что перспективы ЦСКА на благоприятный исход заметно лучше. Победитель матча: «Автомобилист» – 2.14, ЦСКА – 1.7. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что в этом матче будет заброшено больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.42.

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