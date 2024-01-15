Елена Рыбакина – Каролина Плишкова: где смотреть онлайн прямую трансляцию Australian Open в Казахстане

Во вторник, 16 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартует на первом в сезоне турнире Большого шлема. Поход за титулом она начнёт матчем с чешкой Каролиной Плишковой, а прямую трансляцию игры проведёт FONBET.

Елена Рыбакина – Каролина Плишкова: где смотреть онлайн в Казахстане



Теннисистки выйдут на корт «Род Лэйвер Арены» во вторник, 16 января, в 14:00 по времени Астаны. Для бесплатного просмотра всех матчей Australian Open регистрируйтесь на сайте или в приложении FONBET по этой ссылке.

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Елена Рыбакина



Первая ракетка Казахстана грандиозно начала сезон в Брисбене: она выиграла турнир, разгромив всех соперниц, в том числе действующую победительницу Australian Open Арину Соболенко (6:0, 6:3).

На турнире в Аделаиде Елена проиграла россиянке Екатерине Александровой 3:6, 3:6 в четвертьфинале, зато получила время на отдых перед АО. Эксперты FONBET не сомневаются в победе Рыбакиной (кэф 1.15), на победу с минусовой форой 5.5 можно поставить за 1.98.

Каролина Плишкова



Для первого круга соперница у Рыбакиной непростая. Чешка – 38-я в мировом рейтинге, финалистка Уимблдона-2021 и US Open 2016 года. Однако в 2024 году у неё пока два поражения в трёх матчах – от Остапенко и Синяковой. Проиграла Плишкова и все три предыдущие личные встречи Рыбакиной. На первую победу Каролины FONBET даёт высокий коэффициент 5.55.

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