«Реал» – «Атлетико» 11 января: где смотреть онлайн бесплатно Суперкубок Испании в Казахстане

В сентябре «Реал» проиграл «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге и после этого выдал серию из 16 побед и 3 ничьих, а «матрасники» сейчас идут на пятом месте в чемпионате. Теперь два столичных гранда сойдутся в полуфинале Суперкубка Испании. Прямую трансляцию мадридского дерби и всех матчей турнира бесплатно смогут посмотреть клиенты FONBET.

Где смотреть «Реал» – «Атлетико» 11 января?



Встреча в Эр-Рияде начнется в ночь с 10 на 11 января в 01:00 по астанинскому времени. В Казахстане Прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении FONBET.

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«Реал»

Королевский клуб выиграл пять матчей подряд во всех турнирах, начав год победами над «Мальоркой» в чемпионате (1:0) и «Арандиной» в Кубке Испании (3:1). «Реал» нацелился завоевать 13-й Суперкубок страны и стартует в Эр-Рияде против «Атлетико» – единственной команды, которая переиграла его в этом сезоне. Фаворитом в мадридском дерби идет лидирующий в Ла Лиге «Реал» с коэффициентом на победу 2.05 в Линии FONBET.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне одолела «Луго» (3:1) в кубковой дуэли на выходных, но перед этим опустилась на пятое место в Ла Лиге из-за поражения от «Жироны» (3:4). За «Атлетико» стабильно забивают Антуан Гризманн и Альваро Мората. На двоих они наколотили 33 (16 и 17) гола во всех турнирах и сделают все, чтобы во второй раз подряд переиграть «Реал» и приблизить свой клуб к третьему Суперкубку Испании. В FONBET на проход «Атлетико» можно поставить за 3.70 и забрать бонус до 200 000 тенге за регистрацию по ссылке!