Мадридское дерби – в раскладах Olimpbet

10 января в Саудовской Аравии стартует розыгрыш Суперкубка Испании, а в Англии начинает выяснение отношений вторая пара полуфиналистов Кубка лиги.

Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Атлетико». 11 января, 01:00 (время Астаны)

Трофей, за который долгое время сражались исключительно сильнейшие клубы Ла Лиги и Кубка Короля, уже пятый год оспаривают четыре команды. С сезона-2019/20 к обладателям титулов добавились вице-чемпион и финалист Copa del Rey.

Мини-турнир уже пятый год проводится в формате «финала четырех», при этом он переехал за пределы страны – в Саудовскую Аравию. В январе 2023-го Суперкубок Испании завоевала «Барселона», в финальном «эль-класико» обыгравшая «Реал» со счетом 3:1.

Велика вероятность, что и в этом году трофей в очном споре разыграют две самые титулованные испанские команды. Правда, чтобы снова встретиться в решающем матче, им необходимо сломить сопротивление соперников по полуфиналу.

И первая задача для «королевского клуба» выглядит намного сложнее, чем у «блауграны». Мадридцам предстоит провести столичное дерби с «Атлетико», тогда как в противниках у каталонцев куда более скромная «Осасуна».

В текущем сезоне «сливочные» уже успели уступить «матрасникам» в рамках Примеры, проиграв им в шестом туре 1:3. А из пяти последних очных дуэлей «галактикос» брали верх над «индейцами» всего однажды при двух поражениях и таком же количестве ничейных результатов.

В общем, «Реалу» точно придется нелегко. Хотя аналитики Olimpbet все равно считают коллектив Карло Анчелотти фаворитом дерби, причем достаточно явным: П1 – 2.08, Х – 3.6, П2 – 3.6.

При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что матч в Эр-Рияде в равной степени может получиться как «низовым», так и «верховым»: кэф на оба исхода, Тот (2.5) М и Тот (2.5) Б, абсолютно одинаковый – 1.91.

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Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч. «Ливерпуль» – «Фулхэм». 11 января, 02:00

Команда Юргена Клоппа – единоличный лидер Премьер-лиги и главный претендент на победу в Кубке лиги. Впрочем, «Фулхэм» тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В текущем розыгрыше «дачники» уже оставили за бортом турнира «Тоттенхэм» и соседей «Ливерпуля» из «Эвертона».

Да и «скаузерам» лондонцы уже успели дать бой в сезоне-2023/24, устроив с ними голевую перестрелку в матче 14-го тура АПЛ. Та встреча, состоявшаяся 3 декабря на «Энфилде», завершилась волевой победой «красных» со счетом 4:3. Причем хозяевам удалось выровнять положение, а затем и забить решающий мяч лишь незадолго до финального свистка.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не верят в то, что «Фулхэм» опять доставит неприятности «красным» на их поле: П1 – 1.42, Х – 5.25, П2 – 7.06. А наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера страны, победа «Ливерпуля» 2:0 с кэфом 7.5.

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