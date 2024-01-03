Бек Нурмаганбет проведет следующий бой весной

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (11-0, 9 KO) планирует вернуться на ринг в середине весны этого года.

Сейчас боксер проводит сбор в Казахстане. В январе он вместе с командой планирует отправиться в США.

В последнем бою Нурмаганбет добился досрочной победы над нигерийцем Абимболо Осундаиро (5-1, 3 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

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