Бек Нурмаганбет проведет следующий бой весной

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (11-0, 9 KO) планирует вернуться на ринг в середине весны этого года.

Сейчас боксер проводит сбор в Казахстане. В январе он вместе с командой планирует отправиться в США.

В последнем бою Нурмаганбет добился досрочной победы над нигерийцем Абимболо Осундаиро (5-1, 3 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»