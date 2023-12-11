Тысячи подарков от Olimpbet – уже скоро!

Очередную гору новогодних подарков получат участники акции «Көп рақмет» уже в ближайшую среду. А отвечая на вопросы Деда Мороза, выиграть денежные призы и смартфоны могут все зрители YouTube-канала Olimpbet Play. Подробности – ниже.

Участие в прямом эфире на YouTube-канале самого популярного казахстанского букмекера дает возможность получить массу приятных сюрпризов к Новому году. 13 декабря Olimpbet готовит второй розыгрыш в рамках главной акции года – «Көп рақмет».

Ранее, 29 ноября, на первом розыгрыше обладателями призов от Olimpbet стали более трех тысяч клиентов букмекера №1 в Казахстане. На этот раз он готов сделать еще больше подарков.

Во-первых, выиграть десятки фрибетов по 10 и 50 тысяч тенге, а также смартфоны iPhone 15 могут подписчики канала Olimpbet Play, которые первыми ответят на серьезные и не очень вопросы от Дедушки Мороза. Помогать зрителям будут специалист в теннисе Сергей Мазур, ведущая канала Olimpbet Play Кариша и стендап-комик Арсен Алтыбаев.

А затем, для тех клиентов Olimpbet, кто стал участником акции «Көп рақмет», будет разыграна вторая часть огромного призового фонда. Это ноутбуки, смарт-телевизоры, игровые приставки, умные часы, колонки, другие призы и тысячи фрибетов.

Не пропустите трансляцию «Көп рақмет» 13 декабря, в 19:00, на YouTube-канале Olimpbet Play.

Условия акции «Көп рақмет»:

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции «Көп рақмет» от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Важное условие: подписка на канал Olimpbet Play.

Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции. Присоединяйтесь к «Көп рақмет» от Olimpbet и сделайте главный праздник года еще ярче!