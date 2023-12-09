Базров об отмене боя Рахмонов – Гастелум: «Стивен Томпсон стилистически удобнее для нас»

Тренер казахстанского проспекта UFC Шавката Рахмонова (17-0) Эдуард Базров прокомментировал отмену боя с Келвином Гастелумом.

- Не жалеете, что потеряли Келвина Гастелума? Достойный ли соперник Томпсон?

– Гастелум очень хороший соперник, но, к сожалению, по причине травмы он не смог выйти в октагон. Если сравнивать его с Томпсоном, Гастелум был бы интереснее нам в борьбе.

Томпсон поинтереснее в стойке. Мое мнение: Стивен стилистически удобнее для нас, но сразу скажу – нам нет разницы, кто соперник, – поделился Эдуард.

Напомним, бой Рахмонов – Гастелум должен был состояться 17-го сентября, но Гастелум снялся из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

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