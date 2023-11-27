Olimpbet дарит новогоднее настроение

Первый розыгрыш акции «Көп рақмет» пройдет в ближайшую среду, но главный сотрудник Olimpbet по Новому году уже раздает подарки. Не дожидаясь снега и сугробов, он вышел на улицы Алматы, чтобы дарить праздничную атмосферу.

Казахстанский букмекер №1, Olimpbet, запустил главную акцию года – «Көп рақмет». Для своих клиентов он приготовил 10 тысяч призов. Это премиальные гаджеты, море фрибетов, а также квартиры в столице.

Но получать подарки от щедрого букмекера казахстанцы начали уже сейчас. Несколько дней подряд на улицах Алматы можно было встретить директора новогоднего настроения Olimpbet, а попросту – Деда Мороза, который дарил прохожим призы.

Выполняя простые задания, счастливцы доставали из его большого мешка сладости и напитки, билеты на каток и в кино, перчатки, шапки и даже беспроводные наушники.

Но не забывайте, что Olimpbet запланировал также раздачу основных подарков в рамках акции «Көп рақмет». Как можно их получить?

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции «Көп рақмет» от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Важное условие: не забудьте подписаться на YouTube-канал Olimpbet Play. Именно там каждые две недели будут проходить прямые эфиры с розыгрышами призов: 29 ноября, 13 и 27 декабря.

«Көп рақмет» проводится для клиентов Olimpbet старше 21 года. Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции.