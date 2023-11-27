Olimpbet дарит новогоднее настроение

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Первый розыгрыш акции «Көп рақмет» пройдет в ближайшую среду, но главный сотрудник Olimpbet по Новому году уже раздает подарки. Не дожидаясь снега и сугробов, он вышел на улицы Алматы, чтобы дарить праздничную атмосферу.

Казахстанский букмекер №1, Olimpbet, запустил главную акцию года – «Көп рақмет». Для своих клиентов он приготовил 10 тысяч призов. Это премиальные гаджеты, море фрибетов, а также квартиры в столице.

Но получать подарки от щедрого букмекера казахстанцы начали уже сейчас. Несколько дней подряд на улицах Алматы можно было встретить директора новогоднего настроения Olimpbet, а попросту – Деда Мороза, который дарил прохожим призы.

Выполняя простые задания, счастливцы доставали из его большого мешка сладости и напитки, билеты на каток и в кино, перчатки, шапки и даже беспроводные наушники.

Но не забывайте, что Olimpbet запланировал также раздачу основных подарков в рамках акции «Көп рақмет». Как можно их получить?

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции «Көп рақмет» от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Важное условие: не забудьте подписаться на YouTube-канал Olimpbet Play. Именно там каждые две недели будут проходить прямые эфиры с розыгрышами призов: 29 ноября, 13 и 27 декабря.

«Көп рақмет» проводится для клиентов Olimpbet старше 21 года. Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий