В Астане ждут удобного соперника, а в Уфе – потенциального лидера Востока

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи четверга в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» (Астана) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). 23 ноября, 19:30 (время Астаны) ​

После тяжелейшей трехматчевой выездной серии, по итогам которой казахстанская команда не набрала ни одного очка, «Барысу» предстоит провести столько же игр на родном льду.

Сначала в Астану пожалует «Нефтехимик», который ведет отчаянную борьбу с «Сибирью» и «Амуром» за восьмую строчку Востока, дающую право на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Перед второй очной встречей в текущем сезоне «волки» опережают «барсов» на восемь очков при одной игре в запасе и вроде бы должны считаться фаворитами матча в столице Казахстана.Однако если вспомнить, чем завершился предыдущий визит нижнекамцев в Астану, то становится понятно, что не все так однозначно в этой паре.

18 сентября «Барыс» одержал самую крупную победу в истории клуба, забросив в ворота «Нефтехимика» восемь безответных шайб! А спустя неделю астанчане выиграли вновь, только уже в Нижнекамске, пусть и в овертайме (6:5 ОТ).

Однако сейчас эксперты Olimpbet склонны считать, что «барсам» будет сложно продлить свою успешную серию в противостоянии с «волками». Победитель матча: «Барыс» – 1.99, «Нефтехимик» – 1.81. При этом матч между этими соперниками вновь ожидается результативным: Тот (4.5) М – 2.04, Б – 1.77.

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«Салават Юлаев» (УФА) – «Авангард» (Омск). 23 ноября, 20:00

Уфимцы чередуют выигрыши с поражениями и находятсяв середине таблицы Востока. При этом победная серия «ястребов» в «регулярке» достигла десяти матчей, благодаря чему они взлетели до лидерских высот в конференции. Но, правда, пока только по потерянным очкам.

Впрочем, если «Авангард» одолеет «Салават Юлаев», то сможет выйти на первую строчку уже без всяких условностей. И такой исход более чем вероятен. Сибиряки брали верх над клубом из столицы Башкортостана в четырех из пяти предыдущих очных дуэлей, а впервой встрече сезона-2023/24 даже не позволили «Салавату» ни разу забить.

Но на этот раз аналитики Olimpbet не считают «Авангард» фаворитом, напротив, отдают небольшое предпочтение «юлаевцам». Победитель матча: «Салават Юлаев» – 1.77, «Авангард» – 2.04. А вероятность овертайма в матче букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 3.8.

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