Главный тренер Казахстана по боксу рассказал о превосходстве сборной Узбекистана: «Их ребята дисциплинированные»

Наставник сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался о преимуществе узбекских боксеров над казахстанскими.

— Есть разговоры о том, что казахстанский бокс топчется на месте. Он растет и что нужно, чтобы расти?

— Чтобы расти будет проводится работа. Я пришел на должность в январе, четыре года меня не было в команде. Я никого не виню, не критикую чью-то работу. Тренера до меня тоже провели хорошую работу. Я делаю свою работу. Мой помощник, старший тренер сборной, один из лучших специалистов в стране — Марат Жакиев. Мы вместе с другими тренерами делаем свою работу. Нет никого, кто превосходит нас в плане тренировочного процесса, взять тот же Узбекистан.

У всех есть единство. В чем нас сейчас превосходит Узбекистан? Во-первых, их ребята дисциплинированные. Во-вторых, трудолюбивые. После тренировки они приходят домой, делают домашние дела — следят за скотом, за землей. А мы в этом плане немного слабее. Наши ребята в основном все с городов. Я их иногда ругаю, говоря «Дети богачей». Поэтому никого не надо жалеть, надо с детства заставлять трудиться, – отметил Айтжанов в интервью «СПОРТ МИНИСТРІ».

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