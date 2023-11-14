Ирина Алексеева: «Вряд ли кто-то рассчитывал, что бой Павловича и Аспиналла закончится настолько быстро»

Уроженка Казахстана из UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Тома Аспиналла в бою с Сергеем Павловичем.

«За 69 секунд трудно было понять, был ли Аспиналл быстрее Павловича. Да, где-то он опережал Сергея за счет лоу-киков, но получилась лотерея: Аспиналл попал, а Палович – пропустил. Получилось так, что Серега пропустил серию мощных ударов. А так как это тяжелый вес, то здесь все часто заканчивается после первого сильного попадания. Я думаю, что ничего страшного не случилось. До этого боя Сергей выиграл красиво шесть поединков.

Проблема в том, что за 69 секунд поединка не всегда можно понять, какие ошибки ты допустил. Единственное, что я заметила – Том хоть и опережал ударами, но в общей скорости Павлович не уступал. Он и сам хорошую серию провел, а потом нарвался. Многие так и думали, что кто-то из них кого-то уронит, но вряд ли кто-то рассчитывал, что все закончится настолько быстро. Очень жаль Серегу», – сказала Алексеева.

Напомним, 12 ноября Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича в со-главном бою турнира UFC 295 и стал временным чемпионом в тяжелом весе.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»