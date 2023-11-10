Казахстанский «барс» против китайского «дракона» – кто кого?

10 ноября в регулярном первенстве КХЛ «Барыс» примет «Куньлунь», а в Новосибирске отношения выяснят «Сибирь» и «Локомотив» из Ярославля.

«Барыс» (Астана) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 10 ноября, 19:30 (время Астаны)

Клубы из столиц Казахстана и Китая одинаково неудачно выступают в текущей «регулярке», занимая предпоследние места в своих конференциях. Даже количество набранных очков и «Барыса» с «Куньлунем» сейчас одинаковое – по 23. Правда, китайцы провели на три матча больше казахстанцев.

Перед рандеву с «драконами» «барсы» дважды встречались с «Ак Барсом», уступив казанцам с общим счетом 3:8. При этом астанчане первыми забросили три шайбы в этом двухраундовом противостоянии, но затем пропустили восемь голов подряд в свои ворота.

Пекинцы, в свою очередь, в предыдущей игре регулярного первенства прервали пятиматчевую серию без побед. Причем сделали это весьма неожиданным образом – одолели на выезде лидера сводной таблицы КХЛ московское «Динамо» (3:2 Б).

Это будет вторая дуэль «Барыса» и «Куньлуня» в сезоне-2023/24. Первая, состоявшаяся 22 октября в Мытищах, завершилась гостевой победой казахстанской команды по буллитам (3:2 Б). Чем ответит «Куньлунь»?

Эксперты Olimpbet считают, что и в повторной встрече шансы клуба из Астаны на успех заметно предпочтительнее. Победитель матча: «Барыс» – 1.45, «Куньлунь Ред Стар» – 2.73.

А вероятность того, что соперникам снова не хватит основного времени для выявления победителя, по мнению казахстанского букмекера №1, оценивается кэфом 4.41.

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«Сибирь» (Новосибирск) – «Локомотив» (Ярославль). 10 ноября, 18:30

Ярославцы едут в Новосибирск после чувствительной оплеухи, полученной во Владивостоке, где «Локомотив» по всем статьям уступил «Адмиралу» со счетом 2:5. Из девяти последних матчей в регулярном первенстве КХЛ «железнодорожники» победили всего в двух, из-за чего они с лидирующей позиции на Западе упали на четвертое место в конференции.

Впрочем, у «Сибири» дела еще печальнее. «Снеговики» вообще пока находятся за пределами кубковой восьмерки, хотя их отставание от зоны плей-офф и не выглядит критическим, а в случае победы над «Локо» они запросто могут в нее подняться.

Однако выиграть у ярославцев сибирякам будет совсем непросто, о чем наглядно свидетельствует статистика: из десяти предыдущих очных сражений в рамках КХЛ «Сибирь» выиграла у «Локо» всего три.

Вот и на этот раз аналитики Olimpbet считают волжан фаворитами. Победитель матча: «Сибирь» – 2.14, «Локомотив» – 1.7. При этом самый надежный букмекер страны полагает, что соперники общими усилиями вряд ли забросят больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.37.

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