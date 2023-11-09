Naiza анонсировала еще один декабрьский турнир

Лига NAIZA анонсировала турнир на конец года – 26 декабря в Алматы. Главным боем турнира станет титульное противостояние между Дастаном Амангельды и Суйоном.

Ранее 6 декабря лига проведет турнир в Астане, где будут разыграны два пояса и состоится возвращение Жумагулова.

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