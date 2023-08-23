Алип – о Семаке: «Он умеет давать мотивацию»
Защитник «Зенита» Нуралы Алип отметил ключевое качество главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
— Чем Семак так хорош как тренер?
— Он умеет давать мотивацию, даже на тренировках. Очень строго смотрит за всем. Думаю, это ключевое. Дисциплина бьет класс, как в России говорят, — сказал Алип.
Напомним, под руководством Семака «Зенит» выиграл пять титулов чемпионов России подряд.
в таблице на самом спортсе Динамо и так на 3-м, а Зенит на 4-м
В этом они с цветнокапустычем похожи