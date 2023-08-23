Алип – о Семаке: «Он умеет давать мотивацию»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник «Зенита» Нуралы Алип отметил ключевое качество главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

— Чем Семак так хорош как тренер?

— Он умеет давать мотивацию, даже на тренировках. Очень строго смотрит за всем. Думаю, это ключевое. Дисциплина бьет класс, как в России говорят, — сказал Алип.

Напомним, под руководством Семака «Зенит» выиграл пять титулов чемпионов России подряд.

6 комментариев

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mr.racoon
Ответ Петрович5%
Таблица на сайте неправильно составлена. Динамо на 3м месте должно быть,а здесь почему то Зенит.
где вы вообще в этой статье увидели таблицу, если не секрет?
в таблице на самом спортсе Динамо и так на 3-м, а Зенит на 4-м
+3
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Captain_Noname
Ответ Виктор
Карпин - фуфло.
Как тренер - да

В этом они с цветнокапустычем похожи
0
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