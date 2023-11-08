Сергей Павлович: русский локомотив на пути к титулу в UFC

С каким бэкграундом амбассадор Olimpbet выходит к своему восьмому бою.

Эксперты и фанаты уже прочат Сергею бой с Джоном Джонсом. Победа над Томом Аспиналлом сделает его первым претендентом на пояс тяжелого веса.

В наше время редко можно встретить топового бойца, который не имеет базы подготовки c малых лет. Вот и Сергей занимался самбо, становился чемпионом мира по универсальному бою.

Но Павлович легко освоился в новом для себя мире – с 2014 по 2017 год он зачистил дивизион тяжеловесов в Fight Nights Global и стал там чемпионом. 12 побед, 9 нокаутов и ни одного поражения – впечатляющий результат, который привлек внимание Даны Уайта.

Переход россиянина в UFC был вопросом времени. Дебют состоялся в 2018 году. Тот бой – единственное поражение Сергея на данный момент. Противником был сам Алистер Оверим, живая легенда кикбоксинга и MMA. Павлович, видимо, не был готов к такому резкому повышению уровня оппозиции.

В 2019 году россиянин провел два поединка с нерейтинговыми бойцами и победил обоих в первых раундах. Из-за различных обстоятельств следующий раз в октагон он вышел спустя два с половиной года. И, несмотря на паузу, ясно было одно: этот локомотив не остановить.

2022 год стал прорывным для Сергея. Победа над Шамилем Абдурахимовым, Дерриком Льюисом и Таем Туивасой показали всему миру, что на смену Фрэнсису Нганну пришел новый монстр.

2023 начался для Павловича с хорошей новости – он стал амбассадором Olimpbet. О сотрудничестве россиянина с букмекерской компанией было объявлено 21 апреля, а уже через день он нокаутировал Кертиса Блейдса и занял вторую строчку в рейтинге тяжелого веса.

После этой победы Сергей взял небольшую паузу, но согласился стать бойцом замены для поединка Джона Джонса против Стипе Миочича. Джонс получил травму и снялся с турнира, его бой со Стипе перенесли на 2024. Теперь Павлович готовится к сражению с другой яркой звездой тяжелого веса – британцем Томом Аспиналлом.Казахстанские болельщики смогут смотреть этот бой утром 12 ноября.

Для поединка Павлович – Аспиналл Olimpbet подготовил акцию «Ставка без поражений»: если ставка на победу Павловича от 2 000 тенге не сыграет, то пользователювернется 15% суммы.

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