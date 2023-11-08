Калмыков о сопернике по Hardcore: «Алга, Казахстан!»

Боец ММА Мухамед Калмыков высказался о предстоящем поединке с Ахмадом Джанчураевым. Он состоится в рамках юбилейного турнира Hardcore, который пройдет 11 ноября на «ЦСКА-Арене».

«Мы уже встречались в ринге. Я успел прочувствовать манеру его работы. С того боя он вырос, оформил серию из пяти побед. Я не жду лёгкой победы. Он – уровень топа и полноправного претендента на титул. А то, что он представляет Казахстан, – я только рад. У меня тоже много болельщиков там. Казахстан, алга», — сказал Калмыков.

Калмыков и Джанчураев сразятся за вакантный титул организации в среднем весе.

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