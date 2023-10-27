Даррен Дитц — о жене из Казахстана: «Моя супруга любит искусство, а я — простой парень из Медисин-Хат»

Теги ЦСКА КХЛ Барыс Даррен Дитц Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал о своем знакомстве с супругой Инкар.

«Моя жена — филолог, и вот интересная история: она была моей первой и единственной преподавательницей! Была ли это любовь с первого взгляда? Разве что с моей стороны! Мы работали четыре года вместе, но она даже не смотрела на меня! Только работа. Я старался (смеется).

Потом она переехала в другую страну, работала там, а когда она вернулась в Астану, я ей сказал: «Мы работаем четыре года, ты все обо мне знаешь, а я о тебе — ничего». А она говорит: «Ты никогда не спрашивал!» И я как-то скромно: «Может быть, на ужин?» Она согласилась. Вот так вот (улыбается).

Моя супруга любит искусство, а я — простой парень из Медисин-Хат, у нас не было театра! Это тоже новый мир для меня, она мне помогает его открывать, объясняет, подсказывает. Это тоже развитие Даррена не как хоккеиста, а как человека. Мы наслаждаемся такими моментами вместе. Времени особенно нет, но мы успели сходить в Большой театр! Это был балет, но не спрашивайте название (смеется).

Пару раз ходили в театр в Питере. Прикольно. Если ты счастливый человек — ты работаешь лучше. Счастлив ли я сейчас? Очень!», — рассказал игрок на «Ледкасте» от КХЛ.

Напомним, Даррен Дитц играл за астанинский «Барыс» с 2017 по 2021 год. 

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3 комментария

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Вадим Абдуллин
Смотрел интервью не из интереса к Дитцу, а из-за его речи, очень красиво разговаривает
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Операция Ы
Хороший хоккеист и приятный человек! Ну и по-русски говорит (и думает) отлично, в отличии от некоторых.
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Rer
а разве он в Казахстан не с подругой приехал?
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