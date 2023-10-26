Даррен Дитц: «Казахский язык знаю мало. Стыдно это признавать»

Теги ЦСКА КХЛ Барыс Даррен Дитц Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал о своем уровне знания казахского языка.

«Казахский знаю мало. Стыдно это признавать, но это следующий шаг. Когда я приехал в КХЛ, я быстро осознал, что я ничего не понимаю. Сложно быть частью коллектива, когда ты не можешь общаться со всеми! Поэтому я сразу подумал, что знание языка в приоритете.

Были ребята, которая неплохо говорили на английском, они подсказывали. Например, Максим Семенов, Константин Пушкарев. Но это же не их работа — быть для меня переводчиком!», – отметил игрок ЦСКА.

Напомним, Даррен Диц играл за астанинский «Барыс» с 2017 по 2021 год. 

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