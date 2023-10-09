Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор

Сын заслуженного спортсмена и тренера по борьбе из Казахстана Даулета Турлыханова, Нурасыл Болат, оштрафован на 1.7 млн тенге по решению суда.

Болат также должен выплатить по 500 тысяч тенге двум потерпевшим, 1,6 миллиона тенге за услуги адвокатов и 10 тысяч тенге госпошлины. Суд также взыскал с него 15 МРП в фонд компенсации потерпевших.

Напомним, Нурасыл напал на семью юристов в Алматы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Хулиганство».

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