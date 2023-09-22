Экс-боец UFC Жумагулов: «Перестал играть в футбол. Боюсь получить травму»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал, что не играет в травмоопасные виды спорта из-за боязни получить травму.

«Я футбол люблю, сам играл в него, но в последнее время перестал играть, потому что боюсь получить травму. На лошадях люблю кататься, но в данный момент это оставил, потому что боюсь травмироваться.

Лишние травмоопасные вещи я обхожу, потому что за здоровьем своим слежу. Мне не 20 лет, не 15. Любая травма может надолго меня утащить», — сказал 35-летний боец.

На счету Жумагулова 14 побед и девять поражений в ММА.

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