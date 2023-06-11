Муратбек Касымбай о быстрой победе на NOMAD FC: «Это итог нашей работы»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай в первом раунде нокаутировал россиянина Солонина в рамках главного боя турнира лиги кулачных боев NOMAD FC.

«Считаю, что так легко происходит, потому что мы проводим столько времени в зале, пашем. Это итог нашей работы. Соперник шел вперед, упал, но хотел еще зарубиться», – подвел итог боя казахстанец.

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