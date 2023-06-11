Муратбек Касымбай о быстрой победе на NOMAD FC: «Это итог нашей работы»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Казахстанский боец Муратбек Касымбай в первом раунде нокаутировал россиянина Солонина в рамках главного боя турнира лиги кулачных боев NOMAD FC.

«Считаю, что так легко происходит, потому что мы проводим столько времени в зале, пашем. Это итог нашей работы. Соперник шел вперед, упал, но хотел еще зарубиться», – подвел итог боя казахстанец.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий