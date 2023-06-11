Муратбек Касымбай о дальнейших планах: «Если что знаю, кому звонить»
Казахстанец Муратбек Касымбай о своих дальнейших планах:
«Сейчас буду отдыхать, дальше посмотрим. Если что организации знают, кому звонить»
Муратбек провел меньше, чем за месяц два боя в лигах HARDCORE и NOMAD
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