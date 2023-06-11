Муратбек Касымбай о дальнейших планах: «Если что знаю, кому звонить»

Казахстанец Муратбек Касымбай о своих дальнейших планах:

«Сейчас буду отдыхать, дальше посмотрим. Если что организации знают, кому звонить»

Муратбек провел меньше, чем за месяц два боя в лигах HARDCORE и NOMAD

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC